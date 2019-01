JAMES BLAKE: IL NUOVO DISCO “ASSUME FORM” POTREBBE USCIRE TRA POCHE SETTIMANE

L’ipotesi emerge sull’infallibile forum Reddit, dove alcuni utenti hanno notato che Amazon Francia ha da poco attivato una pagina di pre-order per “Assume Form” titolo, a quanto pare, del nuovo e atteso disco di James Blake.

Secondo il colosso delle vendite online il prossimo album del produttore britannico uscirà quindi tra poche settimane esattamente il 25 gennaio 2019. ‘Spoilerata’ anche la lista di illustri collaboratori che ha preso parte ad “Assume Form”: André 3000, Travis Scott, Moses Sumney, Rosalía, Metro Boomin e SwaVay.

Questa la tracklist come apparsa sulla pagina amazon transalpina:

01 “Assume Form”

02 “Mile High”

03 “Tell Them”

04 “Into The Red”

05 “Barefoot In The Park”

06 “Can’t Believe The Way We Flow”

07 “Are You In Love?”

08 “Where’s The Catch?”

09 “I’ll Come Too”

10 “Power On”

11 “Don’t Miss It”

12 “Lullaby For My Insomniac”

A noi ora non resta che attendere e sperare che quanto emerso in queste ore non sia un errore o uno scherzo di cattivo gusto.