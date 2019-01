TRACK: SPIELBERGS

Li abbiamo appena nominati nel nostro articolo in cui abbiamo racchiuso i nostri 20 “Brand New” preferiti del 2018 e già rinominiamo (sempre con immenso piacere, sia chiaro!) i favolosi Spielbergs scaldano i motori per quello che sarà il loro album d’esordio atteso in febbraio. “This Is Not The sarà pubblicato via By The Time It Gets Dark

Il nuovo brano si chiama “Five On It” e ancora una volta il fuoco sacro del power-pop brilla forte e luminoso in questo terzetto nordico di ottime speranze. Chitarre melodiche e fragorose, in un brano che non va ai cento all’ora, ma mostra una ritmica più “tranquilla”, senza però perdere nulla nel “noise”.