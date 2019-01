“BOHEMIAN RHAPSODY” E RAMI MALEK VINCONO IL GOLDEN GLOBES COME “MIGLIOR FILM” E “MIGLIOR ATTORE”

“Bohemian Rhapsody” si è aggiudicato il Golden Globes come “Miglior Film”.

Il biopic dei Queen ha prevalso nella medesima categoria su “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “If Beale Street Could Talk” e “A Star Is Born”.

Rami Malek, perfetto nei panni di Freddie Mercury, ha stravinto invece la categoria “Miglior Attore”.

Questa la lista completa dei trionfatori della serata che si è tenuta ieri sera al Beverly Hilton di Beverly Hills, California:

Best film drama – Bohemian Rhapsody

Best film comedy or musical – Green Book

Best actor in a film drama – Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

Best actress in a film drama – Glenn Close (“The Wife”)

Best actor in a film comedy/musical – Christian Bale (“Vice”)

Best actress in a film comedy/musical – Olivia Colman (“The Favourite”)

Best TV drama – “The Americans”

Best TV comedy – “The Kominsky Method”

Best actor in a TV drama – Richard Madden (“Bodyguard”)

Best actress in a TV drama – Sandra Oh (“Killing Eve”)

Best actor in a TV comedy – Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Best actress in a TV comedy – Rachel Brosnahan (“The Marvellous Mrs Maisel”)

Best limited TV series – “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Best actor in a limited TV series – Darren Criss (“The Assassination of Gianni Versace”)

Best actress in a limited TV series – Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”)