VIDEO: PIP BLOM

E’appena stato pubblicato il video di “The Shed”, brano della band olandese Pip Blom, tratto dall’EP “Paycheck”, uscito lo scorso anno. Pip Blom è anche il nome della ventiduenne frontwoman di Amsterdam. Pip ha iniziato per svago a pubblicare video di suoi pezzi e nel giro di pochi mesi “ha dovuto” formare una band visto il successo di visualizzazioni.

Dalla pagina di FB della band:

“Quest’anno è stato un casino.

Esibiti in 70 concerti in 10 Nazioni diverse.

Aperto i concerti di Breeders, Franz Ferdinand, Bodega e Garbage. Firmato per la label Heavenly, scritto e registrato il primo album. Ci siamo esibiti in festival come Best Kept Secret, Latitude, Reeperbahn, The Great Escape. Vinto il Music Moves Europe Talent Award. Nominati per un Edison.

Incontrato un sacco di gente che ama la nostra musica e, senza dubbio, più importante di tutto, Gini e Darek si sono uniti alla band“.

Vale la pena quindi spendere qualche minuto per ascoltarli, soprattutto se i nomi di band come Nirvana, Pixies e Breeders non ci lasciano indifferenti…