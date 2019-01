ARRIVA AD APRILE IL PRIMO ALBUM DI JADE BIRD. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “LOVE HAS ALL BEEN DONE BEFORE”

ARRIVA AD APRILE IL PRIMO ALBUM DI JADE BIRD. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “LOVE HAS ALL BEEN DONE BEFORE”

Vi avevamo parlato proprio un anno fa di Jade Bird, giovane e promettente folk-singer inglese: dopo una manciata di singoli nel corso del 2018, arriva il suo omonimo esordio sulla lunga distanza, in uscita il prossimo 19 aprile via Glassnote.

La musicista londinese parla del suo primo LP e spiega che “racchiude gli ultimi due anni della mia vita, le mie esperienze, è diretto e senza filtri. Tutte le decisioni che ho preso mi hanno portata fin qui, alla fine di questo magico processo, ed è come se ogni parola che avevo scritto si fosse ricamata su queste canzoni. È vario nello stile, come molta della mia musica, è libero da qualsiasi etichetta di genere, ma sono io a donargli coerenza. Sono solo una ragazza che sta cercando di capire come va il mondo”.

Ad anticipare la pubblicazione ecco il singolo “Love Has All Been Done Before”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Jade Bird” Tracklist:

1. Ruins

2. Lottery

3. I Get No Joy

4. Side Effects

5. My Motto

6. Does Anybody Know

7. Uh Huh

8. Good At It

9. 17

10. Love Has All Been Done Before

11. Going Gone

12. If I Die