RYAN ADAMS SVELA I DETTAGLI DI DUE ALBUM NUOVI

Dopo aver dichiarato ieri di voler pubblicare ben tre nuovi album nel corso del 2019, Ryan Adams oggi svela i dettagli dei primi due: questi nuovi lavori seguiranno “Prisoners”, uscito un paio di anni fa.

Il primo si chiamerà “Big Colors” e uscirà il prossimo 19 aprile via Blue Note.

Il disco è stato co-prodotto dallo stesso Adams insieme a Beatriz Artola e a Don Was, il presidente della nota casa discografica.

Il secondo, invece, si chiamerà “Wednesdays”: anche se non si sa ancora la date esatta di uscita, si conoscono già la tracklist, che trovate nel tweet qui sotto, e gli ospiti.

A far parte di questo secondo disco, infatti, ci saranno Emmylou Harris, Jason Isbell e Bentmont Tench (Tom Petty & The Heartbreakers).

“Big Colors” Tracklist:

1. Big Colors

2. Do Not Disturb

3. It’s So Quiet, It’s Loud

4. Fuck The Rain

5. Doylestown Girl

6. Dreaming You Backwards

7. I Surrender

8. What Am I

9. Power

10. Showtime

11. In It For The Pleasure

12. Middle Of The Line

13. I’m Sorry And I Love You

14. Manchester

15. Summer Rain