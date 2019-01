SASAMI ANNUNCIA IL SUO ALBUM DI DEBUTTO OMONIMO IN USCITA L’8 MARZO SU DOMINO

Su Sasami noi, come tanti altri addetti ai lavori a dire il vero, è già da un po’ che scommettiamo.

L’artista di base a Los Angeles annuncia oggi il suo album di debutto omonimo e condivide il video per “Jealousy”.

“È una via di mezzo tra un diario e una raccolta di lettere scritte ma mai inviate alle persone con le quali ho avuto una relazione intima, in un modo o nell’altro,” spiega la cantautrice e pluristrumentista Sasami Ashworth, aka Sasami, che ha scritto questi dieci brani di rock melodico nel corso di un anno, mentre era in tour come tastierista e chitarrista dei Cherry Glazerr. “Ok, forse sono più delle bozze melodrammatiche di messaggi che componi nella sezione Note del tuo iPhone, ma in qualsiasi caso, rappresentano il desiderio di togliersi un peso dallo stomaco.”

Ecco la tracklist:

1. I Was A Window

2. Not The Time

3. Morning Comes

4. Free

5. Pacify

6. At Hollywood

7. Jealousy

8. Callous

9. Adult Contemporary

10. Turned Out I Was Everyone