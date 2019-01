SECONDO ALBUM PER HAND HABITS A MARZO. GUARDA IL VIDEO DELLA TITLE-TRACK “PLACEORDER”

Hand Habits nel 2017 aveva pubblicato il suo debutto, “Wildly Idle (Humble Before The Void)”, ma ora sta per tornare con un nuovo lavoro, “Placeorder”, che uscirà il prossimo 1° marzo via Saddle Creek, con cui ha da poco firmato un nuovo contratto.

Dietro a questo moniker si nasconde Meg Duffy, la bravissima chitarrista nativa dello stato di New York che ha accompagnato Kevin Morby negli ultimi anni, ma ora si sta concentrando su questo suo valido progetto solista.

La musicista statunitense nella press-release ci fa sapere che “le canzoni parlano della responsabilità e del perdono. Sono storie vere. Non le ho romanzate molto.”

Il primo singolo è proprio la title-track, “Placeorder”, in cui appare anche la voce di Hannah Read (Lomelda): qui sotto potete vedere il video, registrato da Madeline Kenney.

“Placeorder” Tracklist:

1. placeholder

2. can’t calm down

3. pacify

4. jessica

5. yr heart (reprise)

6. heat

7. are you serious?

8. wildfire

9. what’s the use

10. guardrail / pwrline

11. what lovers do

12. the book on how to change part II