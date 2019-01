ALBUM: JUST LIKE HONEY

ALBUM: JUST LIKE HONEY The Weight of the Stars

Ehi, chi si rivede! Non possiamo certo dire che il 2018 sia stato un anno poco prolifico per i piacevoli Just Like Honey che proprio sul finire dell’anno piazzano il loro secondo album annuale. Dopo “Dreamland”, uscito a marzo, ecco “The Weight of the Stars”, che conferma l’ottimo feeling della band di Bianca Yang con trame pop/rock dal sapore radiofonico.

E’ proprio la voce di Bianca che da quel tocco di dolcezza in più, rendendo incantevoli le trame chitarristiche di Darlene Jonasson e Patrick Le Mar che lavorano ottimamente per creare atmosfere morbide. Anche quando i ritmi si fanno appena più carichi la produzione (e non affatto male, anzi!) predilige sempre un suono non particolarmente aggressivo e a noi il tutto piace non poco. Certo, ogni tanto un lato rock si fa vivo (vedi ad esempio “Other Side”), ma è l’eccezione che conferma la regola, verrebbe da dire così.

Ancora una volta un buon lavoro, per una formazione che avrebbe, davvero, tutte le carte in regola per un passaggio radiofonico massiccio in virtù di canzoni immediate, ben curate e piacevolmente melodiche.