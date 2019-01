IL FESTIVAL DI WOODSTOCK TORNA PER IL SUO 50° ANNIVERSARIO

Questa estate un festival celebrerà i 50° anni di Woodstock.

Come confermato dal co-creatore Michael Lang in un’intervista al Rolling Stone e al New York Times l’evento si terrà per 3 giorni ad agosto ( dal 16 al 18 ) a Watkins Glen, New York e quindi non la location originale dello storico festival che all’epoca si teneva a Bethel (NYC).

La line-up inizierà a prendere forma a Febbraio e conterrà circa 60 artisti dislocati su 3 palchi.

Sarà una line-up eclettica… Sarà hip-hop e rock e ma anche pop e alcune delle band del festival originale. Stiamo anche cercando collaborazioni uniche, forse alcune reunion e nuovi e promettenti talenti. ha dichiarato Lang aggiungendo che l’organizzazione si aspetta di vendere 100,000 pass per i 3 giorni di musica .

Lang è poi tornato a parlare di Woodstock ’99 festival che si è tenuto 20 anni fa e che fu rovinato da diversi casi di violenza e molestie sessuali:

Il festival del ’99 sembrava più un evento di MTV che un evento di Woodstock. Mi prendo la responsabilità per questo. Era un periodo di rabbia in ambito musicale. Woodstock ’99 era solo un’esperienza musicale non c’era significato sociale. Era solo un grande party. Questa volta invece torneremo alle nostre radici, ai nostri intenti originali…controlleremo tutto