THOM YORKE: IN ARRIVO “SUSPIRIA LTD EDITION UNRELEASED MATERIAL EP” CON 7 BRANI INEDITI

Thom Yorke annuncia l’uscita di sette nuovi brani inediti dalle sessioni di Suspiria. Il vinile 12”, che uscirà il 22 gennaio su XL Recordings in partnership con The Vinyl Factory, in edizione limitata a 1.500 copie e conterrà i seguenti brani:

Side A

Unmade Overtones

Unused Spell

A Conversation With Just Your Eyes

Side B

The7th7th7th7thSon

Volk Spin Off V1

Volk Spin Off V2

Volk Spin Off V3

Una quantità limitata sarà disponibile presso i negozi indipendenti.

Nominato da AV CLUB come una delle migliori colonne sonore del 2018, “Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” (leggi la nostra recensione) è stato pubblicato il 26 ottobre su XL Recordings. “Suspiria” è una raccolta di 25 composizioni originali scritte da Thom Yorke per la rivisitazione di Luca Guadagnino del film horror del 1977 diretto da Dario Argento. L’album è un mix di partitura strumentale, brani interstiziali, interlude e canzoni con strutture più tradizionali come“Open Again,” “Has Ended,” “Suspirium,” e “Unmade” – le ultime due sono state recentemente suonate dal vivo per la prima volta durante il Tomorrow’s Modern Boxes tour di Thom.

“Suspiria” è stato scritto e arrangiato da Thom Yorke, registrato e prodotto da Thom e Sam Petts-Davies. Hanno partecipato alla realizzazione dell’album anche la London Contemporary Orchestra and Choir, Noah Yorke alla batteria in “Volk” e “Has Ended”, e Pasha Mansurov al flauto solista in “Suspirium”.

“Suspiria (Music for the Luca Guadagnino Film)” è disponibile in doppio vinile rosa, doppio CD e digitale.