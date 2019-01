THOM YORKE NON PRENDERA’ PARTE ALLA CERIMONIA DI INDUZIONE DEI RADIOHEAD NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME

THOM YORKE NON PRENDERA’ PARTE ALLA CERIMONIA DI INDUZIONE DEI RADIOHEAD NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Il nome dei Radiohead compare in una lista di 7 artisti/band che saranno presto indotta nella Rock And Roll Of Fame.

Thom Yorke ha però rivelato in una recente intervista a Variety che non prenderà parte alla prestigiosa cerimonia ufficiale che si terrà al Barclays Center di Brooklyn il prossimo 29 marzo:

Non posso. Già lo so, ho scritto delle partiture di piano. C’è la Paris Philharmomic… e dovrò essere lì… sono già prenotato.

Il cantante dei Radiohead si riferisce alle recenti composizioni realizzate per le pianiste francesi Katia and Marielle Labèque e ai successivi impegni ad esse legate.

Sulla Rock And Roll Of Fame Yorke invece si è così espresso:

Sono molto indifferente. Non voglio offendere nessuno, ma non capiamo bene tutto questo. Ce lo hanno spiegato, ma come inglesi non lo abbiamo capito…

e ancora

Penso che il nostro problema risieda nel fatto che in UK ogni cerimonia di questo tipo puzza. Siamo cresciuti con i Brit Awards che per noi è una sorta di incidente stradale tra ubriachi nel quale non vuoi essere conivolto. Quindi si, non sappiamo che farcene.