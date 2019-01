ASCOLTA “DOYLESTOWN GIRL” UN NUOVO BRANO DI RYAN ADAMS

Ryan Adams svela online il primo estratto da “Big Colors” il primo di 3 dischi che il cantautore americano pubblicherà nel 2019.

“Doylestown Girl” ha debuttato ieri su una stazione radiofonica americana, la WXPN:

“Big Colors” uscirà il prossimo 19 aprile via Blue Note e sarà seguito da “Wednesdays” secondo album dell’anno in corso ancora senza release date.

“Big Colors” Tracklist:

1. Big Colors

2. Do Not Disturb

3. It’s So Quiet, It’s Loud

4. Fuck The Rain

5. Doylestown Girl

6. Dreaming You Backwards

7. I Surrender

8. What Am I

9. Power

10. Showtime

11. In It For The Pleasure

12. Middle Of The Line

13. I’m Sorry And I Love You

14. Manchester

15. Summer Rain