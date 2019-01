SOAK ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “KNOCK ME OFF MY FEET”.

SOAK annuncia la pubblicazione del secondo attesissimo album “Grim Town” e condivide il nuovo singolo “Knock Me Off My Feet”.

Contenente la bellissima “Everybody Loves You”, “Grim Town” è disponibile dal 26 aprile su Rough Trade Records, distribuzione Self e segue l’album di debutto “Before We Forgot How To Dream” (leggi la recensione).

Ascolta il primo singolo estratto:

“Grim Town” per Bridie è:

una distopia che ho creato nella mia testa. Riuscivo a capire ciò che mi stava succedendo rendendolo qualcosa di fisico e reale. Una volta decisi di attribuire all’album una vera location, esplorando le dinamiche di questa città e come avrebbe potuto sembrare o suonare. Sembrava un buon modo di dare una personalità al mio stato mentale.

“Grim Town” Tracklist:

01. All Aboard

02. Get Set Go Kid

03. Everybody Loves You

04. Knock Me Off My Feet

05. Maybe

06. Fall Asleep, Backseat

07. Crying Your Eyes Out

08. I Was Blue, Technicolour Too

09. Deja Vu

10. Scrapyard

11. Valentine Schmalentine

12. YBFTBYT

13. Life Trainee

14. Missed Calls