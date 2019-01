THE TELESCOPES: GUARDA IL VIDEO DI “UNTIL THE END”, IL PRIMO SINGOLO DAL LORO UNDICESIMO ALBUM

A distanza di un paio d’anni dal precedente album, “As Light Return”, il prossimo 1° febbraio The Telescopes realizzeranno il loro undicesimo lavoro sulla lunga distanza, “Exploding Head Syndrome”.

Il nuovo LP, che verra pubblicato dalla tedesca Tapete Records, è stato creato quasi interamente dal frontman e fondatore Stephen Lawrie, mentre era immerso nella profonda solitudine del West Yorkshire.

In questi giorni è arrivato anche il primo singolo, “Until The End”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Nel frattempo lo storico gruppo inglese ha annunciato anche cinque date italiane. Questo il programma:

10/03 Parma – WOPA

11/03 Roma – Fanfulla

13/03 Teramo – Fazenda

14/03 Milano – Ligera

15/03 Fontanafredda (PN) – Astro Club

“Exploding Head Syndrome” Tracklist:

1. All The Way Around (Tout Est Dans Le Moment)

2. Everything Turns Into You

3. You Were Never Here

4. Until The End

5. Don’t Place Your Happiness In The Hands Of Another

6. I Know You’ve Got Something Inside (Driving You Crazy)

7. Nothing Was Held

8. Why Are We Doing This To Each Other?