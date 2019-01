“BENEFICIARY” è IL NUOVO SINGOLO DAL SETTIMO ALBUM DEI WINTERSLEEP

Come vi abbiamo annunciato il mese scorso, il prossimo 29 i Wintersleep pubblicheranno il loro settimo album, “In The Land Of”, via Dine Alone Records.

Il nuovo LP, che arriva a tre anni di distanza dal precedente, “The Great Detachment”, vede la band canadese esplorare il concetto di territorio – come noi modifichiamo i paesaggi e come loro cambiano noi, come cambia la terra e come la terra puo’ essere famigliare, straniera, viva, morta o rubata.

Ora arriva un nuovo singolo, “Beneficiary”, che potete ascoltare qui sotto.

“In The Land Of” Tracklist:

1. Surrender

2. Forest Fire

3. Beneficiary

4. Into The Shape Of Your Heart

5. The Lighthouse

6. Never Let You Go

7. Soft Focus

8. Waves

9. Terror

10. Free Pour