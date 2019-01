QUARTO ALBUM DI LUCY ROSE A MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “CONVERSATION”

Lucy Rose ha annunciato i dettagli del suo quarto album, “No Words Left”, che sarà realizzato il prossimo 22 marzo via Communion Records.

Il disco, che arriva a meno di due anni di distanza dal precedente, “Something’s Changing”, è stato registrato a Brighton con l’aiuto del produttore Tim Bidwell e poi mixato da Cenzo Townsend.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, “Conversation”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“No Words Left” Tracklist:

1. Conversation

2. No Words Left Pt. 1

3. Solo (W)

4. Treat Me Like A Woman

5. The Confines Of This World

6. Just A Moment

7. Nobody Comes Round Here

8. What Does It Take

9. Save Me From Your Kindness

10. Pt. 2

11. Song After Song