GUARDA I BROKEN SOCIAL SCENE SUONARE DAL VIVO 2 INEDITI

I Broken Social Scene, sono stati ospiti dello Strombo Show, programma radiofonico canadese condotto da George Stroumboulopoulos, per un mini live.

Tra i 7 brani eseguiti troviamo due inediti “Can’t Find My Heart” e “1972”, e “Total Eclipse Of The Heart” una cover di Bonnie Tyler. Per “Lover’s Spit” invece, pezzo apparso in una compilation della Arts & Crafts, è salita sul palco anche Feist che in passato ha militato per alcuni anni nelle fila del collettivo dell’Ontario.

Questa la setlist della performance:

0:20 “Cause = Time”

7:41 “Can’t Find My Heart” (Premiere)

12:44 “1972” (Premiere)

18:28 “I’ll Bring The Sun” (Jason Collett Cover)

22:24 “TBT” (La Force Cover)

28:38 “Lover’s Spit” (with Feist)

39:18 “Ibi Dreams Of Pavement”