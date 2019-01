MIKE PATTON ‘DORME MALE’ E CANCELLA L’ESECUZIONE DELL’INNO AMERICANO AI PLAYOFF NFL

Scusate ragazzi del football, mi sono svegliato in modo orribile oggi…niente inno nazionale per me…

Con poche righe condivise sul suo profilo facebook Mike Patton, voce di Faith No More, Dead Cross e Fantomas, ha comunicato, a poche ore di distanza dalla performance, di aver cancellato la sua presenza alla partita di playoff tra Dallas Cowboys e Los Angeles Rams che si è tenuta sabato sera al Los Angeles Memorial Coliseum. Patton avrebbe dovuto eseguire l’inno nazionale prima del calcio d’inizio, al suo posto si è esibito un violinista.

So Mike Patton of Faith No More was supposed to sing the national anthem, but he canceled earlier today because he didn't feel good, and a violin player filled in and sounded fine, but we're pretty sure he skipped part of the song. Anyway, Cowboys won the coin toss.

— Greg Beacham (@gregbeacham) January 13, 2019