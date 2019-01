DICIOTTESIMO ALBUM DEI BRIAN JONESTOWN MASSACRE A MARZO. “CANNOT BE SAVED” è IL PRIMO SINGOLO

A meno di un anno di distanza dal precedente, “Something Else”, i Brian Jonestown Massacre ritornano con un nuovo album – il loro diciottesimo – previsto per il prossimo 15 marzo: il disco, che porterà lo stesso nome della band californiana, sarà realizzato per la A Records, l’etichetta di proprietà del frontman e mente del progetto Anton Newcombe.

Registrato esattamente un anno fa al Cobra Studio di Berlino – anche questo di proprietà di Newcombe – il nuovo LP vede anche la partecipazione di Sara Neidorf alla batteria, Heike Marie Radeker (LeVent) al basso e Hakon Adalsteinsson (BJM / Third Sound & Gunman & Holy Ghost) alla chitarra.

Il primo singolo estratto si chiama “Cannot Be Saved” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“Brian Jonestown Massacre” Tracklist:

1. Drained

2. Tombes Oubliées

3. My Mind Is Filled With Stuff

4. Cannot Be Saved

5. A Word

6. We Never Had A Chance

7. Too Sad To Tell You

8. Remember Me This

9. What Can I Say