ECCO “ECSTASY X”, IL NUOVO SINGOLO DAL TREDICESIMO LP DELLA NORVEGESE SUSANNA

Il prossimo 22 febbraio Susanna realizzera il suo tredicesimo album, “Garden Of Earthly Delights”: il disco che verrà pubblicato, via SusannaSonata, come Susanna & The Brotherhood Of Our Lady, arriva a distanza di appena un anno dal precedente, “Go Dig My Grave”.

l nuovo LP è stato largamente ispirato dai lavori del pittore medioevale olandese Hieronymus Bosch. Spiega la musicista norvegese nella press-release: “Anche se questa non è la colonna sonora dei suoi dipinti, vedo una certa somiglianza tra l’assurdità dei suoi quadri e l’esistenza di oggi. L’umanità non è stata più illuminata e competente per realizzare soluzioni sostenibili per tutti, ma continuiamo ancora a chiudere gli occhi alla povertà, ai problemi ambientali e alla mancanza di uguaglianza.”.

In questi giorni, intanto, è arrivato un nuovo estratto, “Ecstasy X”, che potete ascoltare qui sotto.