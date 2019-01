I CRANBERRIES SVELANO I DETTAGLI DEL LORO DISCO FINALE CON DOLORES O’RIORDAN. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

I Cranberries annunciano i dettagli di “In The End” disco finale della band irlandese nel quale compare anche Dolores O’Riordan.

L’album, in fase di preparazione quando un anno fa la cantante perse la vita, sarà prodotto da Stephen Street e uscirà il 26 aprile su BMG.

“All Over Now”, singolo dal titolo profetico, è il primo estratto:

“In The End” segue l’ultimo “Something Else” uscito nel 2017 e arriverà a pochi mesi di distanza dalla ristampa di “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” disco di debutto dei Cranberries.

“In the End” tracklist:

01 All Over Now

02 Lost

03 Wake Me When It’s Over

04 A Place I Know

05 Catch Me If You Can

06 Got It

07 Illusion

08 Crazy Heart

09 Summer Song

10 The Pressure

11 In The End