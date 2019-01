FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES: ANNUNCIO ALBUM E DATE ITALIANE

Frank Carter è tornato!

L’ex-Gallows pubblicherà coi suoi Rattlesnakes il nuovo album “End OF Suffering”, in uscita il 3 marzo 2019 su International Death Cult. L’album è stato prodotto da Cam Blackwood (George Ezra, Jack Savoretti) e mixato da Alan Moulder (Nine Inch Nails, Queens Of The Stone Age).

“End Of Suffering” vede la partecipazione di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine e Prophets Of Rage, come ospite sul brano “Tyrant Lizard King” ed è già disponibile per pre-order.

La band ha reso disponibile il primo singolo dell’album “Crowbar”.

Di seguito la tracklist di “End Of Suffering”:

Why a Butterfly Can’t Love a Spider

Tyrant Lizard King( feat. Tom Morello)

Heartbreaker

Crowbar

Love Games

Anxiety

Angel Wings

Supervillian

Latex Dreams

Kitty Sucker

Little Devil

End of Suffering

Inoltre Frank Carter & The Rattlesnakes saranno in tour dal mese di febbraio in tutta Europa. Previste due date italiane, il 25 marzo al Santeria Social Club di Milano e il 26 marzo al Locomotiv Club di Bologna.