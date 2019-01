KEITH RICHARDS: IN ARRIVO LA RISTAMPA DI “TALK IS CHEAP”. GUARDA IL VIDEO DELL’INEDITO “MY BABE”.

Nel 1988 è uscito il primo album solista di Keith Richards, “Talk Is Cheap”, una master class di undici brani su tutto ciò che ci può essere di buono nel rock ‘n roll.

Adesso quel disco, in occasione del suo 30° anniversario, “Talk Is Cheap” viene ristampato in versione Super Deluxe Box Set, Deluxe Box Set, CD, LP e digitale il prossimo 29 marzo su BMG.

Il Super Deluxe e il Deluxe box set includono speciali, una custodia e stampe esclusive, le note complete di Anthony De Curtis che raccontano la storia della produzione dell’album, l’impatto culturale con la sua uscita, foto inedite e memorabilia rari.

Questo album resiste, dice Keith Richards. L’ho ascoltato e non attraverso la nebbia della nostalgia, perché non mi influenza in questo senso. Questo disco è più della somma delle sue parti. Lo ammiro davvero. Ci stavamo divertendo e si sente.

Inoltre la ristampa include 6 bonus track, quattro delle quali vedono la collaborazione del pianista Johnnie Johnson, compresa “Big Town Playboy” di Eddie Taylor, “Blues Jam”, “Slim” e la cover di Jimmy Redd “My Babe”.

Ascolta “My Babe”:

“Talk Is Cheap” CD e vinile tracklisting:

Big Enough

Take It So Hard

Struggle

I Could Have Stood You Up

Make No Mistake

You Don’t Move Me

How I Wish

Rockawhile

Whip It Up

Locked Away

It Means A Lot

‘Talk Is Cheap’ Deluxe & Super Deluxe Box Set include queste bonus tracks:

Blues Jam

My Babe

Slim

Big Town Playboy

Mark On Me

Brute Force

‘Talk Is Cheap’ Deluxe Box Set inoltre include

180g LP album &180g LP con materiale bonus

Singolo 7” (Take It So Hard / I Could Have Stood You Up)

Singolo 7” (Make No Mistake / It Means A Lot)

CD album & CD con materiale bonus

Libro di 80 pagine contenente un saggio di Anthony De Curtis, nuove interviste con with Keith Richards e foto

Memorabilia: 1 laminato del tour, 2 note sui testi, invito di “Talk Is Cheap”, plettro del tour e 2 poster

Confezionato con il materiale dei case delle chitarre Fender

‘Talk Is Cheap’ Super Deluxe box set

Limitato e numerato

Tutto quello che è contenuto nel Deluxe Box set

Un involucro esclusivo unico nel suo genere che replica la chitarra Fender preferita di Keith “Micawber”

Confezionato a mano in legno di frassino prodotto artigianalmente presso il Fender Custom Shop in California