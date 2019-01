GLEN HANSARD ANNUNCIA IL NUOVO DISCO. “THIS WILD WILLING” ESCE AD APRILE.

Oggi Glen Hansardannuncia il suo quarto album “This Wild Willing”, una raccolta di brani che segue questo secondo percorso, in cui l’originalità del suono dei lavori più riusciti dei The Frames si unisce alla disciplina trovata durante la sua carriera solista da cantautore e compositore.

Questa è una raccolta di brani nati da alcuni momenti in cui improvvisavo, mi ritrovavo a seguire dei temi e delle linee melodiche, spiega Glen. Se prendi un minuscolo frammento musicale, lo segui, te ne prendi cura e ci costruisci qualcosa, può diventare una meraviglia.

“This Wild Willing”, in uscita il prossimo 13 aprile, è stato concepito a Parigi e registrato nei Black Box Studios in Francia insieme al produttore David Odlum e ad una ristretta cerchia di musicisti, tra cui gli iraniani fratelli Khoshravesh, collaboratori di lunga data come Joe Doyle (al basso) e ROMY (al piano, alla voce, e agli arrangiamenti degli archi), e i musicisti elettronici di Dublino Deasy e Dunk Murphy (Sunken Foal). L’album ha un forte spirito di apertura all’invenzione e alla sperimentazione.

Ascolta primo brano estratto “I’ll Be You, Be Me”:

This Wild Willing Tracklist

1. I’ll Be You, Be Me

2. Don’t Settle

3. Fools Game

4. Race To The Bottom

5. The Closing Door

6. Brother’s Keeper

7. Mary

8. Threading Water

9. Weight of the World

10. Who’s Gonna Be Your Baby Now

11. Good Life Of Song

12. Leave A Light