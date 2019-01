LA STORICA ETICHETTA ROCKET GIRL FESTEGGIA I SUOI 20 ANNI DI ATTIVITà CON UNA PUBBLICAZIONE SPECIALE

Il 2018 ha segnato il ventesimo anniversario della Rocket Girl, una delle piccole etichette indipendenti più eclettiche del Regno Unito, guidata da Vinita Joshi in solitudine. Per festeggiare questo traguardo, nel marzo 2019 Rocket Girl pubblicherà una raccolta molto speciale di musica e letteratura: un CD di 16 canzoni con nomi storici e sostenitori dell’etichetta, un 7″, un flexi disc, una stampa esclusiva di Anthony Ausgang e un libro rilegato di 70 pagine che racconta la storia dell’etichetta. E’ attivo il pre order.

Basato su interviste con Vinita, con il contributo di molte delle sue band (Füxa, God is a Astronaut, Coldharbourstores, Pieter Nooten), il testo del libro è scritto da un sostenitore di lunga data della Rocket Girl, Richard Milward. E’ una storia ricca di fascino e suggestioni quella di Vinita, dalla sua gioventù, alla Ché Record, alla decisione di fondare un’etichetta tutta sua. Alti e bassi, momenti belli e brutti, difficoltà e attimi di esaltazione oltre a molti aneddoti e curiosità (ad esempio sapere perché le corde vocali di Kurt Heasley sembravano funzionare male durante l’apparizione di Top of the Pops dei Lilys o una lettera mai vista prima di Richey Edwards dei Manic Street Preachers).

Non mancheranno fotografie personali, lettere, volantini, ritagli di giornale e altri ricordi legati all’etichetta, disposti accanto al testo per dare al libro la sensazione di un album in technicolor, una vivida cronaca di musica indie che abbraccia passato, presente e futuro.

Vinita ha iniziato la sua carriera vendendo il flexi disc di Loop/Telescopes a Capodanno 1988 e, in omaggio a questo formato, ha incluso un 7″ flexi (con “Fight For Work”, un outtake dal più recente LP dei Mogwai) e un classico 7″ che riunisce rarità di due gruppi di Philadelphia che Vinita ha seguito fin dalla loro formazione: Bardo Pond e The Azusa Plane. I dischi sono presenti nelle tasche delle copertine interne del libro. Vi sarà anche un codice che permetterà di scaricare tutti i brani presenti sia sul CD che sui 7″.

E’ un bellissimo tuffo nel passato quello che ci aspetta con questa uscita; passato, certo, ma anche presente, perché Vinita non ha intenzione di mollare il colpo. Buon compleanno Rocket Girl.

Ecco la tracklist dei brani presenti:

Silver Apples ‘Susie'(Rocket Mix)

Mogwai ‘Fight For Work’ 7″ flexi

Bardo Pond ‘Out of Nowhere’ 7″ vinyl

Kirk Lake ‘Go Ask Adorno’

Azusa Plane ‘Pop World’ 7″ vinyl

P.S. I Love You ‘The Sun, The Sea, And The Song’

Coldharbourstores ‘Seven Minutes’

July Skies ‘Swallows and Swifts II’

Fuxa ‘Sun is Shining’ (Congo Hammer Remix)

God is an Astronaut ‘Reverse World’ (quiet)

A Place to Bury Strangers ‘A Million Tears’

Robin Guthrie ‘Flicker’

Television Personalities ‘All Coming Back’

Pieter Nooten ‘I Want You’

Anthony Reynolds and Rhosyn Boyce-Jones ‘Losers Like Us Take The Bus’ DOWNLOAD ONLY

Jon DeRosa ‘Golden Dawn’

Bell Gardens ‘Might Be You’

White Ring ‘Heavy’

Andrew Weatherall ‘Cosmonautrix’

Transient Waves ‘D jam’