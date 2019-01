OGGI “YELLOW SUBMARINE” DEI BEATLES COMPIE 50 ANNI

Geniale, considerando il periodo storico, l’idea di trasformarsi in personaggi da cartoon, che non avrebbero dovuto assumersi impegni di dure riprese sui set, ma che semplicemente, avrebbero dovuto creare qualche canzone con cui accompagnarne le incarnazioni disegnate.ha definito “rivoluzionario” Yellow Submarine. Un film con un tratteggio e una grafica lontanissimi dallo stile dell’epoca, quello dei cartoni animati della Disney.

Compie 50 anni il 17 gennaio 2019, “Yellow Submarine”, la colonna sonora dell’omonimo cartone animato, uscita circa sei mesi dopo l’uscita del film.

Anche se nacque da obblighi contrattuali, questo disco è stato spesso criticato e poco considerato anche perché vide la luce solo due mesi dopo la pubblicazione dell’album omonimo dei Beatles, il rinomato “White Album”.

Ad oggi viene considerato un album secondario nella discografia dei Beatles perché contiene pezzi già pubblicati come “Yellow Submarine” (precedentemente inserito in “Revolver”) e “All You Need is Love”, pubblicata come singolo nel 1967. I brani inediti e scritti appositamente per il film sono: la filastrocca di “All Togheter Now”,“Hey Bulldog”, mentre “Only a Northern Song” era stata abbozzata durante le session di “Sgt Pepper’s”.

Uno dei motivi per il quale la pubblicazione del disco venne ritardata rispetto all’uscita del film è stata la registrazione dei brani orchestrati da George Martin. Il Lato B dell’album è composto da strumentali arrangiati (in modo molto gradevole) dal produttore della band.

La Suite venne registrata con un orchestra di 41 elementi il 22 e 23 ottobre del 1968 agli Abbey Road Studios.

Per seguire la riedizione restaurata del film nel 1999, è stata pubblicata una nuova versione del disco. Completamente rimasterizzata e remixata, ripubblicata con il nome di “Yellow Submarine Songtrack”, contiene tutte le canzoni dei Beatles utilizzate nel film, ad esclusione della Suite Orchestrale diretta da George Martin.

La riedizione è stata un’operazione interessante proprio perché ha avvicinato il suono ai gusti e al tipo di ascolto moderno e che ha trovato rispondenza fra tutti gli appassionati di musica, beatlesiani e non.

Magari non è il best album dei Fab Four, ma indubbiamente un fondamentale tassello audio/visivo per completare il periodo psichedelico dei 4 baronetti, prima del loro scioglimento.

Auguriamo, nel riascoltarlo per l’ennesima volta, un Buon anniversario e un Buon Viaggio ancora per molti anni al “Sottomarino Giallo”!





Tipo album: Colonna sonora

Pubblicazione: 17 gennaio 1969 (in Uk, in America era già stato pubblicato il 13 gennaio 1969)

Durata: 40:12

Tracce: 13 (originale); 15 (edizione rimasterizzata)

Etichetta: Apple Records

Produttore: George Martin

Tracklist:

1. Yellow Submarine

2. Only a Northern Song

3. All Together Now

4. Hey Bulldog

5. It’s All Too Much

6. All You Need Is Love

7. Pepperland

8. Sea of Time

9. Sea of Holes

10. Sea of Monsters

11. March of the Meanies

12. Pepperland Laid Waste

13. Yellow Submarine in Pepperland