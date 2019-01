KING KHAN TORNA IN ITALIA PER TRE DATE A FINE APRILE

KING KHAN TORNA IN ITALIA PER TRE DATE A FINE APRILE

King Kahn ritorna in Italia ed è sempre un piacere. Lo storico garage-rocker canadese di stanza ormai da anni a Berlino arriverà nella nostra penisola a fine aprile per tre date a supporto di “Louder Than That”, il suo album uscito lo scorso marzo via In The Red Records.

Nella sua formazione ci saranno anche Sean degli Spits, i francesi Looch Vibrato e Aggi Sonora dei Magnetix e Fredovich degli Shrines.

Gli appuntamenti con King Kahn sono previsti per martedì 23 al Circolo Magnolia di Segrate (MI), per mercoledì 24 al Blah Blah di Torino e per giovedì 25 al Freakout Club di Bologna.