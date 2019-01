Se siete degli inguaribili nostalgici dell’emo di una volta – quello della scuderia Vagrant Records, tanto per intenderci – ecco qui un supergruppo che sembra essere nato apposta per farvi contenti. Nei Radar State ci suonano Matt Pryor e Jim Suptic dei Get Up Kids e Josh Berwanger dei The Anniversary; tre assoluti protagonisti di quella bella scena indie che, a cavallo tra la fine degli anni novanta e i primissimi duemila, dimostrò al mondo intero che anche ragazzi cresciuti a punk rock e hardcore potevano essere dotati di una spiccata sensibilità.

Più che essere un album d’esordio, il loro “Strays” è un piccolo viaggio nel passato, quando a una band bastavano ritornelli orecchiabili e chitarre elettriche sempre in bella evidenza per conquistare i cuori di orde di giovani. Alle tredici tracce in scaletta non manca nessuno di questi elementi; se fosse uscito nel 1999, non avrebbe fatto alcuna fatica a trovare la via per i vertici delle classifiche. Purtroppo per i Radar State, però, ci troviamo nel 2019, e la loro ricetta a base di robusto pop punk con qualche richiamo più o meno deciso all’emo che fu suona incredibilmente datata.

È un bene o un male? Sta a voi deciderlo: se siete abbastanza maturi da ricordare bene l’epoca in cui Pryor e Suptic ci deliziavano con i classici “Four Minute Mile” e “Something To Write Home About”, qui troverete pane per i vostri denti. Certo, qui vi sono pesanti influssi power pop e indie rock che ai Get Up Kids dei primordi probabilmente mancavano. C’è anche una marcata vena punk che rende l’album quanto di più ruvido e diretto i tre abbiano mai scritto e registrato con i loro gruppi d’origine.

Buona parte di “Strays” viaggia decisamente veloce; a tratti si ha addirittura l’impressione che il quartetto (alla batteria, mi ero dimenticato di scriverlo, c’è Adam Phillips degli Architects) voglia giocarsi la carta dell’hardcore melodico. A questa categoria appartengono le potenti “What’s a Rebel”, “Defender”, “Good Catholic” e soprattutto il furioso minuto e quaranta di “Self Hurt Guru”.

I trascorsi emo riaffiorano in maniera davvero preponderante solo in alcuni frangenti, come nei ritornelli della title track e di “Summer of Sundays” o nella ballata acustica “Play For The Game”. I tratti distintivi del genere vi sono tutti e attraversano l’opera in lungo in largo; l’attraversano però come un fantasma un po’ confuso, alla ricerca di una nuova identità o di un piccolo spazio di modernità. Da personaggi del calibro di Jim Suptic, Matt Pryor e Josh Berwanger era lecito attendersi qualcosa di più emotivo ed emozionante.