GUARDA IL VIDEO DI “PUMPKIN ATTACK ON MOMMY AND DADDY”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI XIU XIU

Come vi abbiamo annunciato il mese scorso, gli Xiu Xiu torneranno il prossimo febbraio con il loro undicesimo album, “Girl With A Basket Of Fruit”: il disco, che vedrà la luce venerdì 8, arriverà a distanza di un paio di anni dal precedente, “Forget”.

Il nuovo LP è stato prodotto da Angela Seo insieme a Gregg Saunier dei Deerhoof.

In questi giorni, intanto, è arrivato un nuovo singolo, “Pumpkin Attack On Mommy And Daddy”: qui sotto potete vedere il relativo video prodotto dalla stessa Seo e da Anna Lian Tes.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo capitanato da Jamie Stewart arriverà in Italia nel mese di marzo per quattro concerti a supporto del nuovo album: gli Xiu Xiu suoneranno martedì 19 all’Argo 16 (ex Spazio Aereo) di Venezia, mercoledì 20 al Loop Live Club di Osimo (AN), giovedì 21 al Circolo Ohibò di Milano e venerdì 22 al Covo Club di Bologna.

“Girl With Basket Of Fruit” Tracklist:

1. Girl With Basket Of Fruit

2. It Comes Out As A Joke

3. Amargi Ve Moo

4. Ice Cream Truck

5. Pumpkin Attack On Mommy And Daddy

6. The Wrong Thing

7. Mary Turner, Mary Turner

8. Scisssssssors

9. Normal Love