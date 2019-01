PRIMO ALBUM DI ORVILLE PECK A MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “DEAD OF NIGHT”

Dopo aver firmato per la Sub Pop Records nei mesi scorsi, Orville Peck ha finalmente annunciato il suo primo album, “Pony”, che arriverà il prossimo 22 marzo per la storica etichetta di Seattle.

Combinando le atmosfere shoegaze con le iconiche melodie e l’abilità vocale della musica classica musica country americana, il musicista statunitense canta dell’amore e delle perdite dai calanchi del Nord America, ci fa sapere la press-release.

Oggi intanto è arrivato un nuovo singolo, “Dead Of Night”: qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Michael Maxxis e registrato nello storico Chicken Ranch Brothel nel Nevada.

“Pony” Tracklist:

1. Dead Of Night

2. Winds Change

3. Turn To Hate

4. Buffalo Run

5. Queen Of The Rodeo

6. Kansas (Remembers Me Now)

7. Old River

8. Big Sky

9. Roses Are Falling

10. Take You Back (The Iron Hoof Cattle Call)

11. Hope To Die

12. Nothing Fades Like The Light