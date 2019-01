TEENAGE BOTTLEROCKET: NUOVO ALBUM A MARZO E DUE DATE ITALIANE AD APRILE. ECCO IL SINGOLO “I WANNA BE A DOG”

Abbiamo conosciuto i Teenage Bottlerocket nell’estate del 2017 quando aprirono per Frank Turner nella sua unica data italiana al Circolo Magnolia di Segrate (MI): ora la band punk-rock di Laramie, Wyoming sta per tornare con un nuovo album, “Stay Rad!”, che uscirà il prossimo 15 marzo via Fat Wreck Chords.

Questo settimo LP, che arriverà a distanza di quattro anni dal precedente, “Tales From Wyoming”, sarà il loro primo senza il batterista e membro fondatore Brandon Carlisle, gemello del chitarrista e co-frontman Ray, deceduto nel novembre del 2015.

“E’ stato bello vedere come siamo usciti insieme da qualcosa di così tragico, scrivendo uno dei nostri dischi migliori. Credo che a Brandon piacerebbe molto. “Stealing The Covers” (il loro album di cover del 2017) ci ha aiutato a tornare in piedi ed è stato un buon intermezzo, ma questo album è qualcosa che volevamo fosse il migliore possibile”, ha spiegato Ray.

Il nuovo LP, che è stato prodotto dal loro storico collaboratore Andrew Berlin e mixato da Jason Livermore, viene anticipato dal singolo “I Wanna Be A Dog”, un divertente brano pop-punk, che potete ascoltare qui sotto.

Il gruppo statunitense ha anche annunciato due date italiane per il prossimo mese di aprile: i Teenage Bottlerocket si esibiranno lunedì 29 all’HT Factory di Seregno (MB) e martedì 30 al Rock Town di Cordenons (PN).

Stay Rad! by Teenage Bottlerocket

“Stay Rad!” Tracklist:

1. You Don’t Get The Joke

2. Death Kart

3. Everything To Me

4. I Wanna Be A Dog

5. Night Of The Knuckleheads

6. Creature From The Black Metal Lagoon

7. Anti-Social Media

8. Wild Hair (Across My Ass)

9. The First Time That I Did Acid Was The Last Time That I Did Acid

10. I Want To Kill Clint Carlin

11. I’ll Kill You Tomorrow

12. Stupid Song

13. Little Kid

14. I Never Knew