DECIMO ALBUM DEI MONO TRA POCHI GIORNI E UNA DATA ITALIANA AD APRILE. ASCOLTA IL SINGOLO “MEET US WHERE THE NIGHT ENDS”

I Mono stanno per ritornare con un nuovo album, il loro decimo in venti anni di carriera: il disco, che si chiamerà “Nowhere Now Here” vedrà la luce il 25 gennaio via Temporary Residence Ltd. e Pelagic Records.

Il nuovo disco della storica band post-rock giapponese è stato registrato all’Electrical Audio di Chicago insieme a Steve Albini.

Ad anticipare l’uscita del disco ecco il nuovo singolo “Meet Us Where The Night Ends”, che potete ascoltare qui sotto.

Il gruppo di Tokyo inoltre ha annunciato anche una data in Italia, prevista per sabato 27 aprile al TPO di Bologna.

I biglietti del concerto, che si possono acquistare su ‘Musicglue.com‘, costano 15 € + d.p. oppure 18 € in cassa la sera dell’evento.

“Nowhere Now Here” Tracklist:

1. God Bless

2. After You Comes The Flood

3. Breathe

4. Nowhere, Now Here

5. Far And Further

6. Sorrow

7. Parting

8. Meet Us Where The Night Ends

9. Funeral Song

10. Vanishing, Vanishing Maggiobe