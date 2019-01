SHANA CLEVELAND DELLE LA LUZ REALIZZA IL SUO SECONDO ALBUM SOLISTA. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “FACE OF THE SUN”

A distanza di quattro anni dal suo debutto, pubblicato come Shana Cleveland & The Sandcastles, la frontwoman e chitarrista delle La Luz ritorna con un nuovo album solista, questa volta semplicemente a suo nome: il disco che si chiamerà “Night Of The Worm Moon” sarà realizzato il prossimo 5 aprile via Hardly Art.

Ispirato dal musicista jazz sperimentale Sun Ra, il nuovo LP della statunitense viene definito dalla press-release come “folk pastorale con interessi cosmici.”

Tra gli ospiti del disco troviamo Will Sprott (Shannon & The Clams), Abbey Blackwell, Goss (il bassista originale delle La Luz) e Kristian Garrard (il batterista che aveva suonato anche nel suo precedente lavoro).

Il primo estratto da questa nuova fatica si chiama “Face To The Sun” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Night Of The Worm Moon” Tracklist:

01. Don’t Let Me Sleep

02. Face Of The Sun

03. In Another Realm

04. Castle Milk

05. Night Of The Worm Moon

06. Invisible When The Sun Leaves

07. The Fireball

08. Solar Creep

09. A New Song

10. I’ll Never Know