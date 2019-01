I FOALS ANNUNCIANO UNA DATA A MILANO E LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM. GUARDA IL VIDEO DI “EXIT”

Pochi giorni fa i Foals hanno annunciato che pubblicheranno ben due album, “Everything Not Saved Will Be Lost” Part 1 e Part 2, entrambi via Warner, con cui hanno firmato pochi mesi fa: se la prima ha già una data, venerdì 8 marzo, della seconda sappiamo solo che arriverà in autunno.

Poco fa il gruppo di Oxford ha anche rilasciato il primo singolo, “Exit”, di cui potete vedere il video qui sotto, e la tracklist del primo dei due LP.

La band inglese ha inoltre svelato una data italiana prevista per il mese di maggio: l’appuntamento con Yannis Philippakis e soci è previsto per giovedì 16 al Fabrique di Milano.

I biglietti, che costeranno 30 € + d.p., saranno disponibili su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’ a partire dalle ore 9 di venerdì 1° febbraio.

“Everything Not Saved – Part. 1” Tracklist:

1. Moonlight

2. Exits

3. White Onions

4. In Degrees

5. Syrups

6. On The Luna

7. Cafe D’Athens

8. Surf Pt.1

9. Sunday

10. I’m Done With The World (& It’s Done With Me)