THE PROPER ORNAMENTS: TERZO ALBUM AD APRILE. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “SONG FOR JOHN LENNON”

A distanza di oltre due anni dal loro sophomore, “Foxhole”, The Proper Ornaments torneranno il prossimo 5 aprile con un nuovo LP, “6 Lenins”, che verrà pubblicato dall’etichetta tedesca Tapete Records.

Se lo scorso album era servito a James Hoare (Veronica Falls, Ultimate Painting) e Max Claps (Toy) per fuggire dai problemi di droga e dalle malattie mentali, questo nuovo lavoro è invece molto più luminoso con un’energia gentile che va a permeare la loro musica.

Il disco è stato registrato nell’appartamento di James con una nuova 16 track Studer Machine.

“Abbiamo iniziato a scrivere delle nuove canzoni durante l’estate. Ero a letto che stavo recuperando dall’epatite ed ero così rotto e stanco che riuscivo solo a suonare la chitarra”, ha spiegato Claps, “e lentamente le canzoni hanno iniziato ad apparire. In agosto avevamo cinque nuove canzoni per uno e del tempo libero, così abbiamo deciso di registrarle. Il processo di registrazione è durato solo due settimane ed è stato molto più facile rispetto a quelli dei nostri lavori precedenti.”

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, “Song For John Lennon”, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“6 Lenins” Tracklist:

1. Apologies

2. Crepuscular Child

3. Where Are You Now

4. Song For John Lennon

5. Can’t Even Choose Your Name

6. Please Release Me

7. Bullet From A Gun

8. Six Lenins

9. Old Street Station

10. In the Garden