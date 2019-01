Vi piace il Fuzz Pop? Per molti, questi due termini assieme formano una sorta di bestemmia, per chi scrive invece è semplice realtà, e che realtà!

I Beach Riot arrivano finalmente con il loro primo EP dopo i singoli “She’s a Hurricane” “Serial Scruff” alla fine del 2018 chiudendo il cerchio e anche, a questo punto, l’anno in bellezza. Una bellezza pungente a tratti rozza ma piena di quella botta ritmica che cattura subito l’attenzione. I quattro di Brighton, che amano descriversi “ Drenched in Fuzz” adorano giocare con le melodie più dolci mischiandole al contempo con lievi dissonanze e riverberi pacati riuscendo quindi a non sconfinare in terre che potrebbero risultare a loro sconosciute. La ricerca dei suoni c’è e si sente ma sembra che i quattro abbiano bene in testa cosa voler proporre senza voler strafare, pregio o difetto? Non sta sicuramente a noi giudicare.

Quello che ne esce invece è che le canzoni risultino mature e ben piazzate su una base solida, caratterizzata dal botta e risposta del cantato tra il chitarista Rory O’ Connor e la cantante chitarrista Cami Menditeguy. I due infatti riescono a giocare alla grande con le armonie, sfruttando i due ovvi timbri vocali differenti per caratterizzare bene il comparto melodico chiave per il sound della band. Non mancano certo riff di chitarra e perle di basso distorto che seguono alla perfezione il ritmo incalzante della grancassa, come non manca quella vena leggermente malinconica che ci stà sempre benissimo nel genere, in realtà non manca gran che. Questo primo EP ci fa voglia di aspettare il full lenght, che a questo punto ragazzi, è d’obbligo. Bene così!