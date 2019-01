BECK: ASCOLTA IL NUOVO BRANO “TARANTULA” ISPIRATO A “ROMA” DI ALFONSO CUARON

La Sony si appresta a pubblicare “Music Inspired By The Film Roma” una nuova compilation che raccoglie brani tra gli altri di Patti Smith, El-P , Laura Marling, DJ Shadow, Ibeyi e UNKLE.

Tra le canzoni raccolte c’è anche “Tarantula” pezzo pubblicato nel 1983 dai Colourbox ed ora reinterpreato da Beck con il featuring di Feist:

Il disco, in uscita l’8 febbraio, rappresenta una sorta di colonna sonora ‘retroattiva’, esce infatti mesi dopo l’uscita del film e non contiene brani suonati e composti come accompagnamento delle scene.

“Music Inspired by the Film ROMA” tracklist:

01 Ciudad de México: “Tepeji 21 (The Sounds of ROMA)”

02 Patti Smith: “Wing”

03 Beck: “Tarantula” (Colourbox cover)

04 Billie Eilish: “WHEN I WAS OLDER”

05 Bu Cuarón: “PSYCHO”

06 UNKLE: “On My Knees” [ft. Michael Kiwanuka]

07 Jessie Reyez: “Con El Viento”

08 El-P / Wilder Zoby: “Marooned”

09 Sonido Gallo Negro: “Cumbia del Borras”

10 Quique Rangel: “La Hora Exacta”

11 Ibeyi: “Cleo Who Takes Care of You”

12 DJ Shadow: “We Are Always Alone”

13 Asaf Avidan: “Between These Hands”

14 Laura Marling: “Those Were the Days” (Mary Hopkin cover)

15 T Bone Burnett: “ROMA”