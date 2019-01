NUOVO ALBUM SOLISTA DI STEPHEN MALKMUS A MARZO. GUARDA IL VIDEO DI “VIKTOR BORGIA”

Come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa, Stephen Malkmus pubblicherà un nuovo disco solista: il nuovo album, che si chiamerà “Groove Denied” e sarà realizzato il prossimo 15 marzo via Domino Recording Company, sarà il primo lavoro elettronico per il musicista statunitense.

“Groove Denied” non è un tuffo nell’EDM o nell’hiptronica. Infatti, non ci sono brani puramente strumentali nell’album. Ogni canzone è esattamente questo: una canzone, con le basi di Malkmus caratterizzate da melodie finemente storte e testi obliqui. “Groove Denied” vede Stephen allontanarsi dai consueti modi di fare e dalla routine. Come Malkmus afferma, “è divertente intromettersi in cose nelle quali non dovresti.”

Il primo assaggio del nuovo groove di Stephen è il singolo “Viktor Borgia”, accompagnato da un video che vede Malkmus da solo in una discoteca. Il titolo del brano unisce in modo scherzoso il nome del comico e pianista e della spietata dinastia italo-spagnola di nobili. Con la sua maestosa melodia e l’accento inglese, il brano ricorda i primi Human League o i Men Without Hats. “Pensavo a cose come “Homosapien” di Pete Shelley, gli Human League e la synth music DIY del 1982″, afferma Stephen, che continua, “e anche di come durante la New Wave degli anni ’80, queste discoteche per maggiorenni nelle periferie fossero il punto di incontro di tutti i fricchettoni – un rifugio.”

“Groove Denied” Tracklist:

1. Belziger Faceplant

2. A Bit Wilder

3. Viktor Borgia

4. Come Get Me

5. Forget Your Place

6. Rushing The Acid Frat

7. Love The Door

8. Bossviscerate

9. Ocean Of Revenge

10. Grown Nothing