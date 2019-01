PRIMO ALBUM DI NILüFER YANIA A MARZO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “IN YOUR HEAD”

Nilüfer Yania ha annunciato i dettagli del suo primo album: la giovane musicista di origini turche, irlandesi e Bajan, che noi di Indieforbunnies abbiamo iniziato a seguire un paio di anni fa, è una delle promesse del soul inglese.

Il suo debutto sulla lunga distanza, che si chiama “Miss Universe”, verrà pubblicato il prossimo 22 marzo via ATO Records.

“Miss Universe” è stato registrato a Penzance, lo stesso studio dove jammava con lo zio Joe – un ex musicista – sotto la supervisione del suo ex insegnante di chitarra Dave Okumu di The Invisible e i suoi colleghi di band Jazzi Bobbi e Luke Bower e dei produttori John Congleton, Oli Barton-Wood, Will Archer e M.T. Hadley.

Il primo singolo si chiama “In Your Head” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Miss Universe” Tracklist:

1. WWAY HEALTH ™

2. In Your Head

3. Paralysed

4. Angels

5. Experience?

6. Paradise

7. Baby Blu

8. Warning

9. Heat Rises

10. Melt

11. “Sparkle” GOD HELP ME

12. Safety Net

13. Tears

14. Monsters Under The Bed

15. The Unordained

16. Give Up Function

17. Heavyweight Champion Of the Year