QUINTO ALBUM PER I BAND OF SKULLS AD APRILE. ECCO IL SINGOLO “COOL YOUR BATTLES”

QUINTO ALBUM PER I BAND OF SKULLS AD APRILE. ECCO IL SINGOLO “COOL YOUR BATTLES”

A distanza di tre anni dal precedente LP, “By Default”, i Band Of Skulls ritorneranno il prossimo 12 aprile con il loro quinto album, “Love Is All You Love”, che sarà realizzato da So Recordings.

Il nuovo disco viene anticipato dal singolo “Cool Your Battles”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: il brano “è un pianto anti-guerra per i nostri tempi turbolenti”, hanno spiegato i Band Of Skulls, “tutta l’energia che spendiamo per combattere tra di noi puo’ essere usata per fare qualcosa di positivo, qualcosa di reale. Non scordatevi di uscire, di innamorarvi e di sentirvi vivi.”

“Love Is All You Love” è stato prodotto da Richard X, che è anche co-autore di quattro canzoni dell’album.

Il nuovo LP è stato registrato tra i Miloco Studios di Londra, lo Smoastack Studio di Nashville e lo studio dei Band Of Skulls a Southampton.

Parlando del suo quinto disco, il gruppo inglese ha detto: “Questo disco è duro e tenero con uno spirito ribelle. E’ un disco positivo. Guarda a ciò che è possibile e a come un po’ di amore e gentilezza umana possano aiutare a portare un cambiamento positivo. Abbiamo preso da esperienze personali, cambiamenti nella nostra situazione e non abbiamo potuto fare a meno di essere influenzati da ciò che sta accadendo nel mondo sotto l’aspetto politico, culturale e ambientale. Abbiamo cercato di superare quella sensazione di impotenza creando, connettendosi con le persone e facendo qualcosa di nuovo.”

1. Carnivorous

2. That’s My Trouble

3. Love Is All You Love

4. Not The Kind Of Nothing

5. Cool Your Battles

6. Sound Of You

7. Thanks A Lot

8. We’re Alive

9. Speed Of Light

10. Gold