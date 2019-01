SPIRAL STAIRS ANNUNCIA IL SUO TERZO LP. ASCOLTA “HYP-NO-TIZED”

Stephen Malkmus non è l’unico membro dei Pavement che ha annunciato un nuovo album oggi: a fargli compagnia, infatti, c’è anche Scott Kannberg, che pubblicherà il suo terzo LP con il moniker di Spiral Stairs il prossimo 22 marzo.

Il seguito di “Doris & The Daggers” (2017) si chiamerà “We Wanna Be Hyp-No-Tized” e sarà realizzato dalla Nine Mile Records: il disco vede tra i suoi ospiti Kelley Stoltz, Matthew Harris (Oranger), Tim Regan (Snowglobe, Oh No Oh My) e Jim Lindsay.

Il primo singolo estratto si chiama “Hyp-No-Tized” e lo potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

“We Wanna Be Hyp-No-Tized” Tracklist:

1. Hyp-No-Tized

2. The Fool

3. Diario

4. Them Cold Eyes

5. Hold On (Til I Figure It Out)

6. Fingerprintz

7. BTG

8. Dear Husband

9. Swampland

10. Borderline