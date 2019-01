ASCOLTA IL PRIMO ALBUM DEI BETTER OBLIVION COMMUNITY CENTER (PHOEBE BRIDGERS + CONOR OBERST)

E’ uscito stanotte a sorpresa, via Dead Oceans, l’omonimo debutto sulla lunga distanza dei Better Oblivion Community Center, ovvero il progetto collaborativo tra Phoebe Bridgers e Conor Oberst: l’album, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, uscirà invece in formato fisico (cd e vinile) il prossimo 22 febbraio.

I rumors apparsi su fansite e profili social dedicati a Phoebe Bridgers & Conor Oberst erano veri e sono stati confermati stanotte quando è apparso in streaming il loro esordio a nome Better Oblivion Community Center.

Phoebe Bridgers e Conor Oberst hanno tenuto i piani segreti mentre registravano l’esordio a Los Angeles, California, tra l’estate e l’inverno del 2018. Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 i rumors sono diventati sempre più insistenti e un misterioso numero di telefono apparso sui social ha svegliato l’attenzione dei fan di entrambi gli artisti, che hanno prima iniziato a ricevere via posta enigmatiche brochure ed infine hanno visto apparire a LA una fermata dell’autobus per il Better Oblivion Community Center.

Il disco è stato prodotto dai due musicisti insieme ad Andy LeMaster, collaboratore storico di Conor Oberst e dei Bright Eyes, e masterizzato da John Congleton. Tutti i pezzi sono stati scritti a quattro mani dal duo, tranne “Chesapeake” e “Forest Lawn”, realizzati insieme a Christian Lee Hutson, e “Dominos” insieme a Taylor Hollingsworth.

I dieci brani sono stati registrati con una formazione da favola che comprende Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, Carla Azar (Autolux, Jack White), Wylie Gelber e Griffin Goldsmith dei Dawes, Christian Lee Hutson e Anna Butterss.

“Better Oblivion Community Center” Tracklist:

1. I Didn’t Know What I Was In For

2. Sleepwalkin’

3. Dylan Thomas

4. Service Road

5. Exception To The Rule

6. Chesapeake

7. My City

8. Forest Lawn

9. Big Black Heart

10. Dominoes