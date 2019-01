“I PRAY” è IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DI OLD FASHIONED LOVER BOY

Alessandro Panzeri riporta in pista il suo progetto Old Fashioned Lover Boy svelando il primo singolo estratto dal terzo disco atteso nei prossimi mesi su A Modest Proposal Records e Peermusic.

Con “I Pray”, brano prodotto da Marco Giudici (Any Other, Generic Animal) e in ascolto da oggi su tutte le piattaforme digitali, inizia un nuovo percorso artistico per Old Fashioned Lover Boy non più basato sul suono predominante della chitarra folk ma sulla scrittura al piano, e la commistione con arrangiamenti Soul e RnB.

Sul brano Old Fashioned Lover Boy ci dice:

“I Pray” è una canzone che parla del sentiment di solitudine ed incomprensione che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, quando senti di meritare qualcosa di più della vita che vivi.. Non è un brano strettamente biografico, ma esprime un sentimento che anche io ho provato in passato.

Parlando della scrittura del brano invece:

Tengo molto a questa canzone perchè è la prima che ho scritto seduto davanti ad un pianoforte. Avevo una vecchia melodia in testa che non ero mai riuscito ad elaborare e sviluppare alla chitarra, Mi ci sono messo su partendo da quella, ed in pochi minuti è venuta fuori la versione finale.