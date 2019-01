ALBUM: DEEP CUT

Quando parliamo dei Deep Cut è bene chiarire chi c’è dietro a questa sigla. In primis il sempre grande e mai troppo lodato Mat Flint, già membro di Revolver e Death In Vegas. Facciamo questa precisazione per dire che, in un simile progetto, c’è la mente di un artista che ha fatto comunque una grandissima gavetta e che ha, nel suo bagaglio muscale, una perfetta conoscenza degli anni ’90 così come la capacità di essere decisamente eclettico. A completare la band troviamo suo fratello Simon e la moglie Emma, dalla voce assololutamente ipnotica)

Il nuovo album dei Deep Cut si chiama “Different Planet” e, pur partendo da una base shoegaze, si muove agilmente e con estrema disnvoltura in territori variegati, senza, per questi, risultare disomogeneo o spezzettato, anzi, a mio avviso si dimostra decisamente a fuoco e molto più interessante di quello che ad esempio è stato il disco “di ritorno” dei Ride, che hanno cercato di smarcarsi dal loro suono classico, ma con risultati mediocri. Per smarcarsi dal passato in modo importante e senza fare passi titubanti come quelli di Gardener e soci ci vuole unità di spirito e d’intenti, l’idea chiara di giocarsela su più fronti e un songwriting ispirato: tutto quello che accade per i Deep Cut.

Tanto magnificamente debitori dei ’90 (“Swimming Against The Tide”, con un lavoro ritmico e chitarristico sublime), quanto capaci di guardare con affetto e dovozione ai ’60s (i Byrds fanno capolino in “No”, ma sempre in una veste “contaminata”), i Deep Cut piazzano gioielli melodici rigogliosi come “The Last Goodbye”, che entra immediatamente in circolo, così come non hanno paura a sporcarsi le mani con il krautrock in “Alarm Button”. Tutto fatto bene, tutto sapientemente mescolato, perché le loro origini non mancano mai ma la cosa bella è vengono fatte deviare in sentieri in cui abbeverarsi ad altre fonti è puro arricchimento sonoro. La scuola Death In Vegas emerge in “Spiralling” ma non crediate che anche qui Mat non si ricordi di cosa vuol dire sporcare il suono o rendere eteree le voci. Chiude il bra no omonimo che pare uscire dalla penna dei Big Pink più ispirati e in vena di popedelia.

Signori e signore Mat Flint ha fatto ancora un centro perfetto! Per me è un 8 pieno!