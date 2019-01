OGGI “TONIGHT: FRANZ FERDINAND” DEI FRANZ FERDINAND COMPIE 10 ANNI

Dopo l’uno-due dei primi due album che aveva lanciato i Franz Ferdinand ai piani altissimi con quell’ibrido musica indie-rock prodotta però da una major (la Domino) e ben posizionata nel circuito mainstream, il dominus Kapranos prese per sé e per i suoi sodali ben 4 anni per mettere al mondo il terzo lavoro “Tonight: Franz Ferdinand”.

Senza snaturare la vena party della loro composizione, “T:FF” presentò un bel tuffo nell’elettronica tirata a lucido, che strizza l’occhio ai Roxy Music, ai Talking Heads e alla dance rock anni ’80, con sì meno schitarrate graffianti ed adrenaliniche ma con quel funky groove lì pronto a dare spessore a tutto il lavoro, bassi ammiccanti e ritmi coinvolgenti, e dove la padronanza dei mezzi di Kapranos si rivela naturale ed impossibile da discutere; certo, il tiro non è quello degli esordi, condizionato anche dal massiccio uso dei suoni computerizzati (come nella lunga coda del primo estratto “Lucid Dreams”, in “Twilight Omens” o ancora in “Dream Again”) o alla ballata malinconica (“Katherine Kiss Me”) che chiude i giochi, ma nella prima parte non mancano i super pezzi che, presi a sé, ne avevano caratterizzato il successo nei due precedenti album: “No You Girls”, “Bite Hard” o “What She Come For” sono traccianti che fulminano, scatenano e restano in mente con facilità disarmante, marchio di fabbrica di casa Franz Ferdinand.

Uscito a braccetto con il secondo singolo “Ulysses”, l’album – godibile, curato, intelligentemente sperimentale, seppur inferiore in qualità totale ai primi due capitoli- si piazzerà nei primi dieci posti in tutte le maggiori charts mondiali, confermando la potenza di fuoco degli scozzesi e la loro rilevanza assoluta nella scena del nuovo millennio.

Franz Ferdinand – Tonight: Franz Ferdinand

Data di pubblicazione: 26 Gennaio 2009

Tracce: 12

Lunghezza: 42:25

Etichetta: Domino Records

Produttori: Dan Carey

Tracklist:

1. Ulysses

2. Turn It On

3. No You Girls

4. Twilight Omens

5. Send Him Away

6. Live Alone

7. Bite Hard

8. What She Came For

9. Can’t Stop Feeling

10. Lucid Dreams

11. Dream Again

12. Katherine Kiss Me