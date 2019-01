ARCHIVE: UNA RACCOLTA A MAGGIO E TRE DATE ITALIANE A DICEMBRE. ECCO IL SINGOLO “REMAINS OF NOTHING”

Gli Archive hanno annunciato una raccolta per celebrare i venticinque anni di carriera: l’album, che si chiama “25”, sarà realizzato il prossimo 10 maggio via Dangervisit / PIAS.

Disponibile in cd, cofanetto deluxe con sei vinili, box set con quattro cd e in download digitale, il disco conterrà anche 8 brani inediti.

Il primo estratto, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Remains Of Nothing” e vede la partecipazione dei Band Of Skulls.

ll gruppo inglese, inoltre, ha annunciato anche tre date italiane previste per il prossimo mese di dicembre. Questo il programma:

Lunedì 2 Dicembre 2019

Bologna, Zona Roveri – Via dell’Incisore, 2

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev.

Ingresso riservato ai possessori di tessera AICS

Martedì 3 Dicembre 2019

Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli – Via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti

Platea: € 28,00 € + prev.

Galleria centrale e posti laterali: € 22,00 + prev.

Mercoledì 4 Dicembre 2019

Milano, Alcatraz – Via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

I biglietti per tutti e tre i concerti saranno disponibili su ‘Vivaticket.it’ e su ‘Ticketone.it’ a partire dalle ore 10 di venerdì 1° febbraio.

“25” Tracklist:

(Disc 1)

Side One:

1. Again

2. Londinium

Side Two:

1. Bullets

2. System

3. Kings Of Speed

4. Erase

(Disc 2)

Side One:

1. You Make Me Feel

2. Kid Corner

3. Bastardized Ink

4. Shiver

Side Two:

1. Controlling Crowds

2. Pills

3. Falling

(Disc 3)

Side One:

1. Noise

2. Violently

3. Bright Lights

4. End Of Our Days

Side Two:

1. Finding It So Hard

2. The Empty Bottle

(Disc 4)

Side One:

1. Fuck U

2. Remains Of Nothing

3. The False Foundation

4. Hatchet

Side Two:

1. Lights

(Disc 5)

Side One:

1. Waste

2. Splinters

3. Black & Blue

Side Two:

1. Collapse/Collide

2. Bridge Scene

3. Numb

4. Feel it

(Disc 6)

Side One:

1. Wiped out

2. Driving In Nails

3. So Few Words

Side Two:

1. Distorted Angels

2. Nothing Else

3. Lines

4. Take My Head

Box Set 10”

Side One:

1. Heart Beats

Side Two:

1. Hyperreal

2. The Hell Scared Out Of Me

Box Set 7”

A) Lightning Love – feat Steve Mason

B) While There’s Light