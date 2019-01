NUOVO ALBUM DEI MARTHA AD APRILE. GUARDA IL VIDEO DELLA TITLE-TRACK “LOVE KEEPS KICKING”

A distanza di quasi tre anni dal fortunato sophomore, “Blisters In The Pit Of My Hearth”, i Martha stanno per ritornare con un nuovo LP, “Love Keeps Kicking”, che uscirà il prossimo 5 aprile via Big Scary Monsters.

“Love Keeps Kicking” puo’ essere considerato come un breakup-album, in cui la band inglese sa analizzare le emozioni e i momenti con la poesia e con l’arguto spirito lirico già presente nel loro catalogo.

Dopo aver rilasciato un primo singolo, “Heart Is Healing”, nel mese di dicembre, oggi arriva un altro brano, la title-track, “Love Keeps Kicking”: qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ben Epstein e David Combs.

“Love Keeps Kicking” Tracklist:

1. Heart Is Healing

2. Sight For Sore Eyes

3. Into This

4. Wrestlemania VIII

5. Mini Was A Preteen Arsonist

6. Love Keeps Kicking

7. Brutalism By The River (Arrythmia)

8. Orange Juice

9. The Void

10. Lucy Shone A Light On You

11. The Only Letter That You Kept