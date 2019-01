IRON & WINE RISTAMPA “OUR ENDLESS NUMBERED DAYS” PER IL SUO 15° ANNIVERSARIO

La Sub Pop e Iron & Wine celebreranno i 15 anni di “Our Endless Numbered Days” ristampando il disco in una versione deluxe rimasterizzata.

L’album, che in questa nuova versione sarà disponibile in CD, doppio LP e versione digitale, è atteso per il prossimo 22 marzo e conterrà demo inediti, un nuovo artwork e un booklet di 12 pagine.

Da oggi puoi ascoltare la versione demo di “Passing Afternoon”:

“Our Endless Numbered Days (Deluxe Edition)” tracklist:

1. On Your Wings

2. Naked as We Came

3. Cinder and Smoke

4. Sunset Soon Forgotten

5. Teeth in the Grass

6. Love and Some Verses

7. Radio War

8. Each Coming Night

9. Free Until They Cut Me Down

10. Fever Dream

11. Sodom, South Georgia

12. Passing Afternoon

13. Naked as We Came (demo)

14. Cinder and Smoke (demo)

15. Teeth in the Grass (demo)

16. Love and Some Verses (demo)

17. Free Until They Cut Me Down (demo)

18. Fever Dream (demo)

19. Sodom, South Georgia (demo)

20. Passing Afternoon (demo)