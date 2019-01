QUARTO ALBUM SOLISTA PER CRAIG FINN DEGLI HOLD STEADY. ECCO IL PRIMO SINGOLO “BLANKETS”

Craig Finn ritorna con il suo quarto LP solista il prossimo 26 aprile: il disco, che si chiamerà “I Need A New War”, sarà pubblicato dalla Partisan Records e arriva a due anni di distanza dal precedente, “We All Want The Same Things”.

Si tratta del terzo album di una trilogia – comprendente anche “Faith In The Future” (2015) e appunto “We All Want The Same Things” (2017) – e vede il musicista statunitense raccontare in modo esperto l’epoca moderna in cui viviamo, tra confusione e difficoltà.

Creando dei personaggi dalle vite regolari che cercano di affrontare questi tempi straordinari, il frontman degli Hold Steady mostra le difficoltà nello stare al passo di un mondo che si muove più veloce di loro. Il cantautore americano, in “I Need A New War”, si focalizza su New York City, la sua casa negli ultimi 18 anni.

Registrato in alcune sessioni durante lo scorso anno in Upstate New York, il disco è stato prodotto da Josh Kaufman e vede la partecipazione del batterista e percussionista Joe Russo.

Il primo brano estratto si chiama “Blankets” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“I Need A New War” Tracklist:

1. Blankets

2. Magic Marker

3. A Bathtub In The Kitchen

4. Indications

5. Grant At Galena

6. Something To Hope For

7. Carmen Isn’t Coming In Today

8. Holyoke

9. Her With The Blues

10. Anne Marie & Shane